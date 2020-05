Entre amis à l'extérieur : oui disent les policiers, mais à 2 mètres de distance

« La réponse est oui c'est possible, mais il y a une règle très importante à respecter, il faut toujours garder une distance de deux mètres entre chaque personne qui ne demeure pas à la même adresse. Ces gens-là ne peuvent pas entrer dans votre maison ou votre garage ou même votre cabanon. Tous les rassemblements à l'intérieur son complètement interdits. »

Nous en avons parlé avec le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, parce que plusieurs se demandent s'ils ont le droit de jaser et de peut-être prendre une consommation à l'extérieur de leur maison avec des amis ou des voisins. Sans inciter les gens à le faire, le policier répond que ce n'est pas interdit. :

L'équipe d'intervention policière de la COVID-19 à Saguenay a reçu des milliers d'appels de dénonciation depuis le début de la pandémie et les policiers s'attendent à une recrudescence du nombre d'appels samedi alors qu'on prévoit du beau temps.

Du côté de la santé publique, la ligne directrice demeure toutefois la même, le premier ministre François Legault a demandé une fois de plus aux Québécois de ne pas se rassembler, même à l'extérieur, rappelant du même souffle que la province est toujours sous le coup d'un état d'urgence sanitaire.

51 amendes et des milliers d'appels

Deux autres citoyens de Saguenay ont reçu une amende hier soir parce qu'ils se trouvaient ensemble dans un appartement alors qu'ils ne résident pas à la même adresse.

Les policiers ont été appelés pour une autre raison, mais en arrivant sur place ils ont constaté que ces deux personnes avaient déjà reçu un avertissement. Depuis la mise en place des règles de distanciation sociale, la Sécurité publique de Saguenay a remis 51 amendes de 1546 $. Dans la grande majorité des cas, les gens en étaient à leur deuxième ou troisième avertissement, précise Bruno Cormier.

Par ailleurs, depuis le 28 mars, 21 745 véhicules ont franchi le point de contrôle policier de Laterrière en direction de Québec, et 509 personnes ont dû rebrousser chemin. Rappelons que les barrages routiers seront levés le 11 mai dans la région.

Mise à jour quotidienne

Il y a sept nouveaux cas de la COVID-19 dans la région aujourd'hui, portant le bilan total à 279. 143 personnes sont maintenant rétablies, une proportion de 51 %. Pour l'ensemble de la province, le taux de guérison est de 22,7 %.

Avec la nouvelle méthode de traitement du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les cas sont désormais inscrits selon leur région de provenance plutôt que la région de prise en charge ce qui modifie les données par réseau local de services, ainsi les chiffres varient entre hier aujourd'hui. :

Dans le RLS de Chicoutimi on passe de 162 à 180 cas, pour Jonquière de 52 à 51 cas et pour La Baie de 27 à 28 cas. Dans le RLS Lac-Saint-Jean où il y avait 15 cas hier, on en calcule maintenant 12. Le bilan reste à 5 cas ou moins pour le haut du Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, Québec a dévoilé aujourd'hui le nombre de cas dans les établissements carcéraux. À la prison de Roberval, aucun des 169 détenus n'est infecté à la COVID-19 et deux d'entre eux ont passé un test de dépistage.