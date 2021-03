ÉTÉ : Plus d'espaces pour les piétons et les commerçants à Saguenay

Bonne nouvelle, les restaurateurs et commerçants de Saguenay pourront utiliser la rue encore cet été pour y vendre de la marchandise ou la transformer en terrasse. Ils pourront aussi s'installer dans les espaces de stationnement. La mesure inclut la rue Racine à Chicoutimi, la Saint-Dominique à Jonquière et la Place Davis à La Baie.

La Ville permettra aussi aux citoyens de consommer de l'alcool et de la nourriture dans certains parcs, comme c'était le cas l'année dernière alors que sept lieux avaient été ciblés. Les gens ont beaucoup apprécié cette nouvelle façon de faire, croient les élus qui ont adopté à l'unanimité la proposition.

La mairesse Josée Néron souhaite d'ailleurs aller plus loin et elle a demandé à son équipe d'élaborer un plan sur les événements et les activités qui pourront avoir lieu au cours de l'été.

« J’ai demandé à nos services d’élaborer un plan d’action complet portant sur les activités et événements qui pourront être proposés cet été par la Ville en collaboration avec les organismes partenaires. Ce plan d’action devrait être connu au cours des semaines à venir afin de rendre vivants, attractifs et dynamiques nos centres-villes dans cette période plus que difficile. »

En début de semaine, on rapportait qu'une incertitude plane toujours au-dessus de la tête des organisateurs de festivals et d'événements.