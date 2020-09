Eva : un service de covoiturage dès le 11 octobre à Saguenay

Il n'y a pas que Uber qui devrait faire son entrée cet automne à Saguenay. La coopérative québécoise Eva offrira des services de covoiturage à partir du 11 octobre.

En service depuis mai 2019 à Montréal, puis à Québec, le jeune entrepreneur natif de Saguenay, Raphaël Gaudreault, veut maintenant tenter sa chance ici et recruter environ 80 chauffeurs, assurant que sa coopérative offre mieux que le géant américain. :

« C'est à la base de notre lancement. On trouvait que le modèle d'Uber n'offre aucune sécurité d'emploi et pouvoir démocratique pour les chauffeurs au sein de l'entreprise. C'est un modèle qui se soutient mieux avec un modèle coopératif. Uber donne environ 75 % de la course et il n'est pas transparent envers le conducteur. Nous on donne 85 %. »