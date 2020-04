Excursion de motoneige fatale : reprise des recherches au Lac-St-Jean

Les recherches reprennent sur la rivière Grande-Décharge à Alma pour tenter de retrouver les corps des deux motoneigistes français qui ont sombré dans les eaux du lac Saint-Jean le 21 janvier.

Depuis ce matin, des embarcations nautiques sillonnent la rivière qui est maintenant à l'eau vive et un hélicoptère de la Sûreté du Québec est sur place pour les guider du haut des airs.

« On attendait que l'eau soit à l'eau vive pour permettre aux bateaux de circuler librement et facilement et aussi avant qu'on ait le coup d'eau du lac Saint-Jean. L'hélicoptère va pouvoir alerter les policiers dans les embarcations s'il y a quelque chose. » Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.