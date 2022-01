Explosion à Arvida : la troisième victime, un bambin, est confirmée

La Sûreté du Québec confirme qu'un homme de 39 ans et ses enfants en bas âge sont décédés dans cette explosion survenue lundi matin dans le secteur d'Arvida à Jonquière. Les policiers ont identifié en fin de journée une troisième victime, soit un bambin de moins d'un an.

Selon une déclaration envoyée par la direction de la mine Niobec mardi après-midi, le père de famille travaillait pour cette entreprise de Saint-Honoré. La Sûreté du Québec demeure toutefois prudente relativement à l'identité des personnes décédées.

La déflagration est survenue vers 10h lundi matin, dans le sous-sol d'une résidence de la rue Dubose. La coroner au dossier, Me Francine Danais, sera sur les lieux en soirée. Elle travaillera notamment à déterminer l'origine de l'explosion.

«Lorsqu'on aura pu déterminer la cause de la déflagration, l'enquête prendra un tournant ou un autre, c'est pour ça qu'on agit avec une extrême prudence présentement.»

La résidence a été inspectée par un ingénieur pour assurer la sécurité des experts qui seront sur place encore plusieurs heures. L'analyse de la scène est compexe est raison des nombreux éléments d'enquête importants qui ont été projetés dans l'explosion.

La direction de Niobec assure qu'elle collabore pleinement à l'enquête de la Sûreté du Québec impliquant l'un de ses employés. La société a tenu a exprimer ses condoléances à la famille des personnes touchées.

«La société coopère et continuera de coopérer pleinement avec les autorités compétentes dans le cadre de l'enquête sur l'incident et offrira tout le soutien possible à ses employés pendant cette période difficile.