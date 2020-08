Explosion au Liban: les proches de Richard Martel en sécurité

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, est rassuré de savoir sa famille en sécurité à Beyrouth au Liban. La double explosion survenue mardi a fait au moins 135 morts, 5 000 blessés et 300 000 sans-abri.

La tante de Richard Martel et ses filles se portent bien puisqu'elles demeurent en montagne, dans un secteur plus éloigné de la ville. Le député a été saisi de voir ces images, lui qui adore ce coin de pays.

«Je suis déjà allé près du port, c'est très gros d'ailleurs, toutes les importations et exportations se passent là. Quand j'ai vu ça, je me suis dépêché et j'ai pris des nouvelles, tout le monde est correct, mais l'explosion a été d'une ampleur incroyable. C'était surréaliste.»