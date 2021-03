Exporter notre fromage en grains en Europe et aux États-Unis

Les producteurs de fromage en grains du Québec et du Canada s'organisent pour exporter éventuellement leur produit aux États-Unis et en Europe. Une forme de riposte aux producteurs européens qui prennent de plus en plus de place sur nos tablettes, ce qui a pour conséquence de ralentir la croissance de l'industrie fromagère d'ici.

Le fromage à poutine est unique au Québec et les producteurs croient qu'il deviendrait vite populaire au-delà de nos frontières. Certains ont déjà des ententes avec des épiceries françaises, mais l'idée est de devenir un joueur plus imposant.

Le propriétaire de la Fromagerie Boivin à Saguenay, Luc Boivin, explique que la stratégie est de développer un produit en commun qui pourrait être vendu à de grandes chaînes alimentaires américaines et qui pourrait être exporté en Europe. Il ajoute que pratiquement tous les restaurateurs à travers le monde ont des frites au menu et peuvent créer une recette de sauce.

« Le fromage nous on le mange frais, mais dans le monde de la restauration, il est déjà vendu congelé alors c'est facile à exporter. Il faut seulement le congeler lorsqu'il est encore très frais. » - Luc Boivin, propriétaire de la Fromagerie Boivin

Installé à La Baie où des centaines de croisiéristes y font escale chaque année, Luc Boivin remarque que les gens ont envie de connaître la fameuse poutine des Québécois et il est persuadé que le mets deviendra une tendance culinaire.

« La poutine s'insère dans une tendance. Quand les croisiéristes viennent à La Baie, dès qu'ils débarquent ils nous demandent où ils peuvent goûter à la poutine. Ils en ont entendu parler et veulent l'essayer. Moi ce que je veux, c'est que les producteurs québécois et canadiens saisissent la balle au bond. »

À écouter : La poutine, prochaine tendance culinaire