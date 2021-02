Face au manque de relève, la quincaillerie de Larouche ferme

La quincaillerie Xpress de Larouche ferme ses portes. Après plus de 6 mois de recherches pour trouver un nouveau propriétaire, aucune démarche ne s'est concrétisée.

Des gens se sont montrés intéressés, mais le maire de la municipalité, Réjean Bédard, croit que la situation qui prévaut actuellement avec la pandémie rend la recherche de financement bien compliquée. Ce dernier ne perd toutefois pas espoir et il lance qu'il n'est pas trop tard si quelqu'un se manifeste d'ici la fin du printemps.

Le maire souligne que la municipalité est prête à soutenir une personne qui voudrait prendre la relève d'ici quelques semaines et l'agente de développement de Larouche a le dossier entre les mains.

« On s'assure avec le propriétaire actuel qu'on aura la liste d'inventaire qui fonctionnait bien et des informations à savoir sur la quincaillerie et la clientèle. Le bâtiment est toujours là et à l'intérieur les tablettes et l'équipement. Si quelqu'un se manifeste d'ici le printemps, on a encore le temps de rouvrir pour l'été. »