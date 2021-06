Festirame «autrement» : Il y aura des spectacles à Alma cet été !

Il y aura une 48e édition de Festirame du 2 au 10 juillet et la programmation plaira certainement à la population qui a hâte de voir des shows. L'organisation présente une formule qui mélange les spectacles en présence et d'autres en virtuel.

Arthur L'Aventurier, Marie-Mai, Fouki, Vovoid et les Grandes Crues, font partie de ceux qui s'arrêteront à la Place Festivalma. Le plan du site a été revu pour répondre aux normes sanitaires et évidemment que les places sont plus limitées qu'à l'habitude, nous explique la directrice générale, Janie Maltais.

Il y aura une vente de passeport et chaque spectacle sera aussi offert en billetterie individuelle. Les passeports seront mis en vente demain midi (vendredi) et les billets uniques samedi midi.

S'ajouteront à la programmation des shows mystères en virtuel et des spectacles ambulants dans les quartiers d'Alma.

Programmation de Festivalma du 2 au 10 juillet 2021

L'équipe a hâte de retrouver les spectateurs et les artistes, mais les réunions avec les bénévoles en formule zoom commencent à peser. La directrice générale a hâte de retrouver sa gang sur le terrain. :

« Il y en a qui vont prendre une pause cet été, mais la grande majorité est encore là pour nous épauler et on touche du bois ! Au cours des deux prochaines semaines, nous allons faire une recherche active pour en trouver plus. »

Volet rames

Comme les rameurs n'ont pas pu s'entraîner au cours de la dernière année, Janie Maltais explique que Festirame propose une traversée symbolique d'environ 26 kilomètres. Le départ se fera de Saint-Gédéon le 3 juillet et l'arrivée à la Dam-en-Terre.