Feu à Chute-des-Passes: Encore des semaines à combattre le brasier

Il faudra des semaines avant que l'incendie qui touche le secteur Chute-des-Passes au Lac-St-Jean soit complètement maîtrisé. Selon la SOPFEU, un peu plus de 94% du brasier est contenu ce qui signifie que seulement 6% est maîtrisé.

Josée Poitras est porte-parole de la SOPFEU:

«Le feu est en dormance, le feu est contenu. Donc sa progression est limitée en tous cas temporairement. La semaine prochaine il y a un temps chaud et sec qui s'annonce. Donc on se prépare à toutes éventualités et c'est certain que lorsqu'arrive une température plus chaude, faut s'astreindre à faire plus de travail avant, agir en amont. Parce qu'il pourrait y avoir quelques petites poussées de feu la semaine prochaine sur cet incendie.»