Feu de forêt à Chute-des-Passes: des pompiers en renfort

Des pompiers forestiers de partout au Québec viendront prêter main forte ce weekend à ceux qui travaillent sans relâche pour maîtriser le feu de forêt qui ravage le secteur de Chute-des-Passes au nord du Lac-Saint-Jean. L'étendue du brasier est passée de 17 000 à 21 300 hectares aujourd'hui.

L'incendie toujours hors de contrôle a progressé en raison du temps chaud et sec. Il poursuivra sa progression tout le weekend estime la SOPFEU. Aucune précipitation n'est prévue d'ici lundi selon Environnement Canada.

Le feu a maintenant traversé la rivière Péribonka et il est en direction du réservoir Pipmuacan et des baux de villégiature. Heureusement, aucune municipalité n'est actuellement menacée, mais des centaines de chalets pourraient être ravagés par les flammes. Les MRC Maria-Chapdelaine et du-Fjord travaillent actuellement à joindre les propriétaires.

«Le feu est en direction nord-est. Il ne se dirige pas du tout vers un village, sauf qu'il y a des baux de villégiatures dans ce secteur-là.» - Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU

Les barrages aux kilomètres 80 et 110 du chemin des Passes sont toujours en vigueur, les mesures de sécurité seront réévaluées au cours des prochains jours.

«On est en train d'évaluer et au cours des prochains jours on va augmenter la sécurité dans le secteur pour intervenir d'abord et faire sortir aussi la population qui pourrait être en danger avec ces feux de forêt.»

La SOPFEU demande aux villégiateurs d'éviter le secteur. 90 pompiers forestiers sont déployés sur le terrain. La fumée qui se dégage du feu à Chute-des-Passes est actuellement répandue jusque sur la Côte-Nord.

Il est strictement interdit de faire des feux à ciel ouvert au Saguenay-Lac-Saint-Jean et plusieurs autres régions du Québec. 7 feux de forêt sont en activité au Québec pour un total de 421 incendies depuis le début de l'année. C'est le double de la moyenne des 10 dernières années selon la SOPFEU.

Avec la collaboration de Sabrina Malaison *Mise à jour 15h30*