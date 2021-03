Formation collégiale : un investissement de 4,7 M$ au CQFA de St-Honoré

Le Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi se voit remettre 4,7 millions $ du ministère de l'Enseignement supérieur pour agrandir et réaménager son bâtiment situé à Saint-Honoré. L'institution collégiale y investit également 700 000$.

C'est une excellente nouvelle pour le directeur du CQFA, Steeve Noreau, et son équipe qui travaillent sur une refonte de la formation des Techniques de pilotage d'aéronefs depuis 2017 et ainsi mieux répondre aux nouvelles exigences de l'industrie.

La compétition est plus féroce depuis que des collèges privés offrent une formation similaire. Le Cégep de Chicoutimi aurait aimé obtenir une exclusivité pour son programme de pilotage, mais comme c'est le cas pour ATM au Cégep de Jonquière, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann répond que cet investissement assure la compétitivité du CQFA.

« On veut que le programme soit le plus attrayant possible et je reconnais que c'est une école formidable et publique. Dans les collèges privés, les coûts sont très très importants. » - Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

L'annonce d'aujourd'hui a semblé satisfaire le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, qui envisage avec optimisme l'avenir. :

« Aujourd'hui, nous avons un geste concret qui nous prouve que nous avons des ministres prêts à s'impliquer pour avoir une école de pilotage moderne à Saint-Honoré. »

Il est prévu que les travaux s'amorcent en août pour se terminer un an plus tard. Les nouveaux simulateurs arriveront en mars 2022 et des hangars seront construits.

Pendant ce temps, un autre défi se présente au directeur du CQFA, soit le recrutement de personnel qualifié et compétent. Depuis quelques années, il est difficile d'attirer des pilotes à Saint-Honoré. :