Froid extrême : Records battus à Alma

Des records de froid ont été fracassés ce matin à Alma. On a atteint la température de moins 40 degrés, le précédent record date de 1984 avec moins 37 degrés.

Ailleurs dans la région, Bagotville a enregistré - 35 degrés. Au Lac-Saint-Jean, Normandin a enregistré -41 degrés. Une chose est sûre, c'est que le mois de janvier aura été très froid.

Le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault, tente de se faire rassurant.

«Les premières semaines, les premiers jours de février devraient voir des températures beaucoup plus proches des normales saisonnières. On se dirigerait vers un mois de février qui semble être un peu plus proche des normales, peut-être même un peu au-dessus. Janvier, quant à lui, va se terminer en dessous des normales de saison.»