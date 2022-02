Ghislain Harvey réfléchit à nouveau à un retour en politique municipale

L'ancien bras droit du maire Jean Tremblay et ex-directeur général de Promotion Saguenay, Ghislain Harvey, songe de nouveau à un retour en politique municipale.

Il s'était désisté l'automne dernier afin de compléter l'écriture d'un livre, mais, surtout, pour ne pas jouer un rôle d'opposition face à l'administration Néron.

L'homme qui a aussi été député libéral provincial croit maintenant qu'il pourrait jouer un rôle plus constructif avec la nouvelle mairesse, Julie Dufour. Ghislain Harvey prendra sa décision après avoir sondé une centaine de citoyens.

« Je vais leur demander exactement la question que vous me posez : est-ce que tu penses que tu vas être utile au conseil de ville? [...] Si la réponse est positive à 60-65 %, [...], oui, j'y vais, parce que je sens un appui de la population ou bien, je n'y vais pas, parce que la population me dit non et on passe à autre chose. » - Ghislain Harvey