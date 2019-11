GNL Québec annonce un premier pas vers la carboneutralité

Toujours dans le but d'atteindre une carboneutralité, GNL Québec appuie un projet de recherche sur le gaz naturel renouvelable forestier : la Chaire interuniversitaire de recherche-action sur la séquestration du carbone déploie ses activités dans les universités de Chicoutimi, de l'Abitibi-Témiscamingue et de Laval ainsi que l'École de Technologie supérieure.

L'investissement sera de 350 000 $ sur cinq ans. Pour le directeur du développement régional chez GNL, Stéphan Tremblay, il est tout à fait normal que ce type de recherche se fasse au Québec, dans les régions forestières. Selon lui, la biomasse forestière peut devenir une activité économique régionale. :

«On va prendre trois types d'essence d'arbre du Québec et on va les tester avec une usine pilote de gaz naturel renouvelable. Donc on fait avancer la recherche pour savoir à quelle mesure ça pourrait devenir une filiale énergétique intéressante. Le Québec pourrait le faire comme le font les pays scandinaves.»