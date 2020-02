GNL Québec : le fossé se creuse entre les opposants et les sympathisants

Hier, le MAGE-UQAC avait invité les étudiants sur les réseaux sociaux à porter leur macaron Non à GNL sur lequel on voit un navire de l'entreprise en flammes. Le vice-président aux affaires institutionnelles, Antoine G. Cormier assure que l'association étudiante ne voulait pas déranger le Salon, mais plutôt discuter avec l'entreprise. :

Autre rendez-vous jeudi

Un autre rendez-vous qui fait jaser dans les derniers jours est la venue des députées de Québec Solidaire, Catherine Dorion et Ruba Ghazal, jeudi à Chicoutimi. En après-midi, Mme Dorion donnera une conférence au Cégep de Chicoutimi sur l’environnement et l’indépendance et en soirée un rassemblement pour mieux comprendre GNL Québec est prévu au Café Cambio. On peut lire sur l'invitation :

Mobilisons-nous contre GNL Québec !



Le 13 février prochain, vous êtes invité-es à joindre les députées de Québec solidaire Catherine Dorion et Ruba Ghazal ainsi que plusieurs intervenant-es de différents milieux afin de mieux comprendre les enjeux liés à GNL Québec.



⚠️ GNL Québec (Gaz naturel liquéfié Québec) est un projet du siècle passé : un gazoduc traversant le Québec jusqu’au Saguenay. Inutile de dire que ce projet va nuire à la lutte aux changements climatiques en plus de perturber les collectivités et les écosystèmes tout au long de son tracé.



✅ Venez en apprendre plus et découvrir comment aider à freiner cet absurde projet!