GNL Québec : Quels sont les pouvoirs du BAPE ?

Les audiences du BAPE sur GNL Québec se poursuivent toute la semaine à Chicoutimi. Elles ont débuté hier soir devant une salle pleine et sur fond de manifestations.

Le projet du terminal méthanier à Saguenay sera expliqué de long en large aux citoyens avec ses impacts sur son environnement, la santé de la population, le trafic maritime et les enjeux économiques. Il est possible de suivre en direct les séances sur la page Facebook du BAPE et de poser des questions.

Calendrier des séances du BAPE

À qui revient la décision ?

Il est toutefois bon de se rappeler quel est le rôle du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. Le professeur en Actualités au Cégep de Jonquière, Éric Arsenault, rappelle que ce n'est pas le BAPE qui décidera si le projet va ou non de l'avant. Il va plutôt émettre ses recommandations et le gouvernement aura le choix final.

« Le BAPE a trois options. Soit il dit oui et le projet va de l'avant. Soit il dit non et le projet peut être bloqué, mais la décision ultime revient au gouvernement du Québec. Le BAPE peut également recommander au gouvernement de dire oui au projet, mais sous certaines conditions. »

Pour écouter l'entrevue complète d'Éric Arseneault, cliquez sur le lien. :