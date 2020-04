Grand excès de vitesse : À 200 km/h entre Québec et Saguenay

Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un homme pour grand excès de vitesse samedi dernier dans la réserve faunique des Laurentides. Le chauffard de 22 ans roulait à plus de 200 kilomètres à l’heure dans une zone de 100.

Il a écopé d’une amende de plus de 1 800 $ et de 24 points d’inaptitude. Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ. L'histoire ne dit pas s'il a craint de rester coincé dans la réserve faunique des Laurentides qui a depuis samedi deux points de contrôle policiers pour limiter la circulation vers la région.

Cinq autres GEV au Québec

Visiblement, certains conducteurs ont voulu profiter des routes désertes pour effectuer de grands excès de vitesse dans les derniers jours, ce qui s'est révélé être une mauvaise idée.

En plus de ce conducteur arrêté sur la route 175, cinq autres automobilistes ont été interceptés à plus de 149 km/h par la Sûreté du Québec en Mauricie, au Bas-Saint-Laurent et au Centre-du-Québec.

Les trois premiers ont reçu des contraventions variant entre 354 $ et 404 $ ainsi que 5 points d'inaptitude. Le quatrième, un jeune homme de 17 ans, a mérité une amende de 957$ et 14 points à son dossier.

Finalement, un Ontarien de 28 ans plus téméraire a écopé d'une amende de 1 383 $ et de 14 points d'inaptitude après avoir roulé à 170km/h sur l'autoroute 20, à La Pocatière.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.