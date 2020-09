Grève dans les garderies en milieu familial du Saguenay-Lac-Saint-Jean

C'est sous la pluie que les responsables en services éducatifs de la région affiliées à la CSQ ont manifesté ce matin. Près de 2 200 familles sont touchées au Saguenay-Lac-Saint-Jean par cette journée inscrite dans la grève tournante qui se tient partout au Québec depuis le 1er septembre dernier.

Les syndiquées ont marché sur le pont Sainte-Anne avant de s'arrêter à la Place du citoyen au centre-ville de Chicoutimi. Sans contrat de travail depuis mars 2019 demandent de meilleures conditions salariales. Elles gagnent l'équivalent de 12,42$ l'heure, mais souhaiteraient plutôt obtenir 16,75$.

« On travaille en moyenne 50 heures avec six enfants. Une fois nos dépenses déduites, sur la déclaration d'impôt, on déclare 12,42 $ de l'heure.» - Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ