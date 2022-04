Grippe aviaire : le Zoo sauvage de Saint-Félicien déplace ses oiseaux

Plusieurs des oiseaux du Zoo sauvage de Saint-Félicien ne seront pas visibles pour les visiteurs cet été.

Afin de les protéger de la grippe aviaire, la direction du zoo suit les directives gouvernementales et déplace ses quelque 25 oiseaux dans des volières, où ils seront à l'abri d'une éventuelle infection via les oiseaux migateurs.

La directrice générale du zoo, Lorraine Gagnon, explique que l'objectif est d'éviter une éclosion, comme ce fut le cas aux Canards du Lac Brome dernièrement.

« On ne veut pas d'éclosions sur les sites où il y a des oiseaux et non plus au niveau des particuliers, parce que lorsqu'il y a une éclosion, il doit y avoir une intervention du ministère qui va à des kilomètres à la ronde. » - Lorraine Gagnon