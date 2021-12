Grosse accumulation de neige au Valinouët

La neige tombée cette nuit a peut-être déplu à certaines personnes, mais sûrement pas aux amateurs de glisse. Au Valinouët, il est tombé près de 50 cm de neige, au grand bonheur du directeur général de la station, Stéphane Leblond.

«Je regardais les statistiques ce matin et on a reçu 256 cm de neige depuis le début de la saison. La moyenne est de 600 cm ici. Bientôt, on va avoir reçu la moitié des accumulations qu'on reçoit dans une saison complète. Ça commence vraiment en force.»