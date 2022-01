Halo des Serres Toundra : grande amélioration grâce aux écrans noirs

Visiblemenent, l'installation d'écrans noirs sur les Serres Toundra à Saint-Félicien a porté fruit. La luminosité provoquée par le producteur de concombres aurait diminué d'au moins 90 %, après la mise en fonction des écrans sur la troisième serre cette nuit.

C'est ce qu'affirment plusieurs membres du groupe s'opposant au halo provoqué par les Serres Toundra, avec photographies à l'appui. Plus de 900 personnes ont rejoint ce mouvement créé il y a une dizaine de jours sur Facebook.

Le président des Serres Toundra, Éric Dubé, prévient toutefois les Jeannois qu'au lever du soleil, entre 5h et 6h, les écrans noirs seront levés, le halo sera donc à nouveau très lumineux.

Certains citoyens demeurent aux aguets et peu convaincus, prétendant que la situation semblait mieux hier soir seulement parce que le ciel était dégagé et non nuageux.

«Quand il n'y a pas de nuages ou d'humidité, il est tout à fait normal que les lueurs des serres ne soient pas visibles. En conclusion, ne vous fiez pas qu'ils ont fait des changements, vous risquez d'être déçus», mentionne l'un des internautes.

Rappelons que depuis le début du mois de décembre, l'entreprise effectuait des tests, c'est pourquoi la clarté était intense et même visible jusqu'à Saguenay.

À gauche, voici un aperçu du halo lumineux avant l'installation des écrans noirs et à droite, après l'installation.

Courtoisie