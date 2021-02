Hausse des petites fermes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour la première fois depuis des années, le nombre de fermes est en légère hausse au Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fait pas exception, selon le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Mario Théberge.

De 2019 à 2020, la région comptait au moins 5 nouveaux producteurs. La plupart se consacrent à la production maraîchère plutôt qu'animale, explique-t-il.

«Ce sont des entreprises de petite taille qui se développent habituellement dans les productions maraîchères. Il y a une popularité grandissante avec l'achat local et l'autonomie alimentaire».

Mario Théberge constate que les gens veulent de plus en plus retourner à la terre. Il remarque que la plupart des nouveaux producteurs sont des gens qui changent de carrière.

«Quand on parle de la relève, on pense que ce sont de jeunes producteurs, mais non, ce sont souvent des gens qui démarrent une deuxième carrière. C'est ce qu'on voit partout au Québec».