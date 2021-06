Haut du Lac-Saint-Jean : 20 garderies fermées en un an

Le milieu se mobilise dans le haut du Lac-Saint-Jean pour inciter plus de gens à embrasser une carrière de responsable de service de garde. Dans la dernière année, 20 garderies en milieu familial ont fermé leurs portes sur les territoires des MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy, ce qui représente une centaine de places subventionnées.

Les Bureaux coordonnateurs des centres de la petite enfance Les Amis de la Culbute et Croque la Vie voulaient agir rapidement. Ainsi, une vidéo promotionnelle pour revaloriser la profession a été tournée et elle sera diffusée sur différentes plateformes.

Aussi, la députée caquiste Nancy Guillemette remettra 1000 $ à toutes les nouvelles responsables de service de garde, en plus des mesures financières annoncées par le gouvernement au début du mois, dont une aide de 3 500 $ pour la création d'un service de garde à la maison.

« On voulait tout mettre ça ensemble pour valoriser ce travail-là. Dans les dernières années, on entend beaucoup de commentaires sur les responsables de milieu familial et ce n'est pas toujours positif, mais ce sont des milieux tellement extraordinaires. » - Nathaly Julien, directrice adjointe du CPE BC Les Amis de la Culbute