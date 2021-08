Heures d'ouverture des piscines prolongées à Saguenay

En raison de la chaleur intense, la Ville de Saguenay étend les heures d'ouverture des lieux publics climatisés et des piscines afin de garder le plus de personnes possible au frais.

Ainsi, les bibliothèques municipales des secteurs de Jonquière, Chicoutimi et La Baie sont ouvertes jusqu'à 21h00. Elles pourraient même accueillir des personnes jusqu’à 22 h si des citoyens en font la demande.

Les piscines, soit une par arrondissement (Rosaire-Gauthier, Mont-Fortin et Saint-Alexis) sont accessibles jusqu'à 19h45. L’absence d’éclairage empêche de les ouvrir plus tard. Plusieurs jeux d'eaux sont aussi en fonction jusqu'à minuit.

Cet horaire modifié s'applique jusqu'à nouvel ordre.

Records de chaleur

Plusieurs records de chaleur ont d'ailleurs été fracassés hier dans la région, alors que le mercure avoisinait les 40 degrés Celsius avec l'humidex.

À Laterrière entre autres, le record de 29 degrés en 2020 a été battu de 1,5 degré Celcius. L'avertissement de chaleur émis par Environnement Canada est toujours en vigueur. On prévoit un humidex de 35 degrés Celsius.