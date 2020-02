Homies ouvrira une troisième boutique et cette fois, à Alma

La boutique spécialisée en snowboards et skateboards, Homies ouvrira une troisième succursale en avril. Après Chicoutimi et Jonquière, le commerce régional s'établira au 200 de l'avenue du Pont sud à Alma.

La demande est d'abord venue de la clientèle, explique l'un des copropriétaires, Michael Beaulac. À cela s'ajoute une nouvelle dans l'équipe il y a un peu plus d'un an, Elizabeth Cunningham, qui est native d'Alma. Les astres se sont donc alignés pour ouvrir une boutique où environ cinq employés y seront embauchés.

Les affaires vont bien pour Homies qui a aussi un pied à terre dans les centres de ski Mont-Bélu à La Baie et au Mont-Fortin de Jonquière où elle y offre des cours et de la location d'équipement en plus d'avoir une petite boutique d'accessoires.

Michael Beaulac dit être reconnaissant de voir la marque se multiplier, lui qui savait que la demande était là, mais qu'il n'avait pas nécessairement cet objectif au départ. Il est heureux de tirer son épingle du jeu dans le domaine du commerce au détail, où les mauvaises nouvelles sont parfois plus nombreuses que les bonnes. :

« La différence c'est vraiment au niveau du service à la clientèle parce que le t-shirt et le coton ouaté on le retrouve dans plusieurs magasins. Le service à la clientèle toutefois et la proximité qu'on a avec nos clients, ça, c'est différent et c'est un travail de tous les jours. »

L'équipe en a fait l'annonce sur sa page Facebook lundi.