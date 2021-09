Hôpital de Roberval : 6 préposées aux bénéficiaires démissionnent

Il n'y a pas que les infirmières qui désertent l'hôpital de Roberval : six préposées aux bénéficiaires sont parties depuis un mois, dont deux la semaine dernière.

Ces démissions surviennent au moment où le secteur du haut du Lac-Saint-Jean aurait besoin de 100 préposées de plus, souligne leur représentant syndical à la CSN, Gaston Langevin, qui ajoute que le message qui est envoyé n'est pas du tout positif pour les gens qui pourraient être intéressés par la profession.

« Pour Roberval, Saint-Félicien et le secteur de Maria-Chapdelaine, on aurait 100 préposées aux bénéficiaires disponibles demain matin et on les prendrait pour avoir du renfort quand il y a des imprévus. Présentement, aussitôt qu'on a un congé de maladie ou un départ précipité, on est pris au dépourvu. » - Gaston Langevin, président du syndicat de catégorie 2 à la CSN