Horacio Arruda en visite dans la région : il faut poursuivre les efforts

Le milieu de la santé régional est prêt pour une deuxième vague de COVID-19, mais il demande à la population de continuer à appliquer les mesures de distanciation sociale et d'hygiène. Le relâchement est remarqué partout en province bien que le port du masque et la distance de 2 mètres soient toujours en vigueur.

Le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, accompagnait le directeur régional, Dr Donald Aubin aujourd'hui pour faire le le point sur la pandémie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'entrée de jeu, il a martelé que même si le virus circule moins dans la région, il est toujours présent. :

« Je pense que c'est ça le problème c'est qu'on le voit pu et là on pense qu'il n'y en a plus. Mais ce virus-là c'est un traître et il frappe par-derrière. Ça peut être votre beau-frère ou votre belle-soeur qu'il l'a et qui va vous le donner. Vous allez avoir des symptômes et pas lui. »