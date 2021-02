Il manque de places en garderie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il manque de places dans les garderies du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui pousse des parents à revoir leur plan de carrière et même leurs projets familiaux.

À Roberval, une maman de deux enfants en bas âge est censée être de retour au travail cette semaine, mais elle n'a aucune place en garderie. Elle patiente sur des listes d'attente et on lui répond que rien ne semble pouvoir se libérer d'ici l'an prochain. Un autre couple a pris la décision de ne pas avoir de troisième enfant puisque cette situation est trop stressante.

Une grand-maman est entrée en contact avec notre journaliste pour aider sa belle-fille à trouver une garderie dans le vaste secteur de Jonquière, Shipshaw, Saint-Ambroise et même Alma. Les nouveaux parents cherchent désespérément une place à leur enfant depuis leur retour dans la région en novembre dernier.

« On fait des recherches partout et ils sont à bout de souffle. Ils sont stressés à essayer de trouver une place. On ne sait plus quoi faire avec ça. Ma belle-fille a un bel emploi qui l'attend, mais elle ne sait plus si elle va pouvoir travailler. »