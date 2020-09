Il manque de pots Mason au Québec

Après le papier de toilette, la farine et la levure: il manque maintenant de pots Mason et de couvercles dans de nombreux magasins et épiceries au Québec!

Même en ligne, plusieurs commerces sont en rupture de stock ou augmentent le prix des pots de conserve. Ça s'explique entre autres par la popularité du jardinage cette année, les gens veulent conserver leurs récoltes de l'été.

Chez Eugène Allard Cuisines et tendances à Chicoutimi, un gérant nous a mentionné que plusieurs clients étaient soulagés en trouvant des pots Mason dans le magasin, puisqu'ils avaient tenté d'en trouver ailleurs, mais en vain.

Par ricochet, certains commerçants indiquent avoir vendu la majorité de leurs autoclaves, cette marmite à pression spécialement conçue pour la mise en conserves domestique.

Ce n'est pas le seul article qui se fait rare en magasin ces jours-ci: les Thermos sont aussi très en demande puisque la plupart des écoles interdisent l'utilisation des fours à micro-ondes.