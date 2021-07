Il y a 25 ans le déluge : des témoignages inédits

Il y a 25 ans presque jour pour jour, une catastrophe s'est abattue sur le Saguenay. Le déluge qui a détruit plusieurs bâtiments des villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie les 19 et 20 juillet 1996. La Côte-Nord et Charlevoix seront aussi touchées.

Le journaliste sportif Mikaël Lalancette a décidé d'écrire un livre, qui est disponible dès aujourd'hui au sujet du 25e anniversaire du déluge. Originaire de La Baie, il a vécu la tragédie entouré de sa famille.

« On était 19 membres de la famille Lalancette. On habitait sur l'ancienne route 381 [...] En juillet 96, notre destin a chaviré, parce qu'on a été évacué dans la nuit du 19 au 20 juillet. Le lendemain soir, la maison familiale a été complètement emportée par la rivière Ha! Ha! On s'est retrouvé avec seulement notre pyjama sur le dos, car nous devions revenir le lendemain matin.»

Dans le livre, intitulé Il y a 25 ans, le Déluge, M. Lalancette voulait raconter non seulement son histoire, mais aussi l'histoire d'autres personnes qui ont vécu cet événement historique. Il voulait également relater les histoires connexes dont nous avons moins entendu parler, comme la crevasse sur la route 138, qui enlevé la vie à 5 personnes ou encore les 3 décès sur le fleuve Saint-Laurent, à l'embouchure du Saguenay.

25 histoires racontées

Environ 25 histoires sont relatées, autant par des policiers que des secouristes, et aussi des gens dont peu de personnes ont entendu parler.



« C'est l'histoire d'une mère monoparentale de trois petites filles. Elle nous raconte comment une mère monoparentale, qui était assistée sociale à cette époque-là. Cette femme-là est tellement digne, tellement inspirante [...] Pour moi, c'était une incontournable.»

Le livre est aussi une façon pour Mikaël Lalancette de remercier tout le monde qui a aidé à rebâtir la ville.

« J'avais le goût de rendre hommage à tous ceux qui ont été des héros. Il y a des gens qui ont dit « Venez chez nous! On a de la place pour 10. On a être va être tassé, mais venez dormir à la maison.»

Le livre Il y a 25 ans, le Déluge est disponible dans toutes les librairies du Québec. Son auteur a parlé avec l'équipe du Boost à Energie 94,5.