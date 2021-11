Important revers pour Hydro-Québec dans le Maine

Le premier ministre François Legault ne baisse pas les bras même si les résidents du Maine ont dit non à 60 % au passage d'une ligne haute tension d'Hydro-Québec chez eux. Il convient toutefois que le projet d'exportation d'électricité vers l'État du Massachusetts devient plus compliqué.

Le contrat d'exportation d'électricité de 10 milliards de $ va se réaliser, assure François Legault qui a l'appui du gouverneur du Massachusetts. Il a aussi rappelé que le gouvernement fédéral américain est en faveur du projet qui a obtenu « tous les permis ».

« On a effectivement un plan B mais pour l'instant je n'ai pas plus de détails. » - François Legault, premier ministre du Québec

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles a également commenté sur Twitter :

Nous prenons acte des résultats du référendum au Maine & Hydro-Québec les analysera. Comme pour l’entente avec #NY, nous continuerons de travailler pour faire du Qc un leader de la #transitionénergétique & de la décarbonation du Nord-est de l’Amérique 🔋⚡️🌿 — Jonatan Julien (@JJulienCAQ) November 3, 2021

Déception et recours envisagé

La déception était palpable dans les corridors de l'Assemblée nationale mercredi matin. Le leader parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, a rappelé que plusieurs associations environnementales se sont rangées dans le camp des opposants et que ce revers pour Hydro-Québec est en fait une victoire pour l'industrie pétrolière.

« Il y a eu une alliance d'un certain nombre de groupes écologistes qui se sont associés à l'industrie pétrolière américaine qui voulait empêcher le transfert de l'énergie propre jusqu'au Maine. » - Joël Arseneault, leader parlementaire du Parti québécois

Pour sa part, le porte-parole libéral en matière d’énergie et de ressources naturelles, Pierre Arcand, veut que François Legault donne plus de détails sur son plan B.

Hydro-Québec a fait savoir que des recours légaux seront entrepris. Les travaux sont déjà commencés en partenariat avec la Central Power Maine. Plus de 350 millions $ US ont été dépensés dans le projet qui en vaut 1 milliard $ US.