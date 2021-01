Imposition d'un couvre-feu : une réalité pour les Français depuis le 15 décembre

Les Québécois sont sur le point de se faire imposer un couvre-feu. Le premier ministre François Legault devrait annoncer en fin de journée que tout le monde devra rester à la maison du soir au matin, sauf pour les travailleurs essentiels.

C'est le cas en France depuis le 15 décembre. Nous en avons discuté avec Murielle Delsuc, une policière qui réside à Clermont-Ferrand, près de Lyon. Puisqu'elle travaille la nuit, elle a la responsabilité de faire appliquer le couvre-feu et l'amende pour les récalcitrants est d'environ 210 dollars canadiens.

« Et c'est vrai que je vois que les gens sont énervés et stressés avec le fait de ne pas sortir et de ne pas voir beaucoup de gens. Nous, on patrouille les rues et lorsqu'on voit des gens ont les contrôlent. Ils doivent alors nous présenter leur attestation. Sinon, il y a aussi des dénonciations qui se font de voisins qui remarquent des soirées. » - Murielle Delsuc, résidente de Clermont-Ferrand