Impossible de s'arrêter aux toilettes pour les camionneurs dans la région

Depuis le passage de la région en zone rouge, les camionneurs trouvent leurs journées de travail très longues. Les pauses café et les arrêts pour aller à la salle de bain sont maintenant impossibles.

La pandémie met à rude épreuve la patience des camionneurs qui ont de moins en moins d'endroits pour s'arrêter. L'un d'entre eux nous raconte que depuis le 2 novembre, pratiquement aucun restaurateur ou propriétaire de dépanneur ne leur permet d'entrer pour aller à la toilette. Pourtant, selon notre routier qui parcourt le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Québec, les camionneurs ont conservé ce privilège dans d'autres régions en zone rouge. :

« Quand je suis allé aux toilettes la dernière fois avec mon rouleau sous le bras et de la neige par-dessus les bottes, mettons que c'n’était pas évident. Et là, je ne comprends pas l'excuse de la zone rouge, parce que quand je vais à Montréal et même à Laval, on nous laisse rentrer au moins pour aller aux toilettes. Tsé, on est un service essentiel. »