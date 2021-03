Incendie dans l'ancienne école Riverside d'Arvida

Le promoteur derrière la transformation de l'ancienne école Riverside à Arvida en immeuble en condos souhaite reproduire le bâtiment d'origine de la façon la plus fidèle possible. L'école a été la proie des flammes hier.

À l'heure où sont écrites ces lignes, l'enquête est en cours pour déterminer l'étendue des dégâts et les causes de l'incendie.

Selon le porte-parole du Service de Sécurité incendie de Saguenay, Yanick Bouchard, la section du bâtiment de 1940 serait une perte totale, mais ils ont pu sauver la nouvelle section. À première vue, l'incendie serait dû aux rénovations à l'intérieur du bâtiment. Plus de détails seront disponibles à la suite de l'enquête.

Les flammes ont pris naissance vers 15h00 mardi.

Pour le conseiller Carl Dufour, il s'agit d'une grande perte pour Arvida, autant pour le patrimoine que pour les gens qui devaient prendre possession des lieux.

«C'est une bonne perte au niveau du patrimoine bâti. Mais le plus triste dans tout ça, c'était de voir les gens qui devaient y entrer.»

Des bureaux devaient aussi y être aménagés.

L'école qui a aussi porté le nom Saint-Patrick’s School a été vendue il y a un peu plus d'un an. Construit vers 1943 et agrandi vers 1975, le bâtiment est classé patrimonial.

Depuis 2017, plus aucun élève ne fréquente l'endroit.

Crédit : Bell Média