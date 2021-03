Incendie dans l'ancienne école Riverside d'Arvida

L'ancienne école Riverside, sur la rue Neilson à Arvida, est en flammes depuis le milieu de l'après-midi. Les pompiers combattent un incendie qui a pris naissance dans l'entretoit.

Des travaux de construction s'y déroulent pour transformer le bâtiment en espace de condos et de bureaux. Selon les premières informations, personne n'a été blessé.

L'école qui a aussi porté le nom Saint-Patrick’s School a été vendue il y a un peu plus d'un an. Construit vers 1943 et agrandi vers 1975, le bâtiment est classé patrimonial.

Depuis 2017, plus aucun élève ne fréquente l'endroit.