Intercar acquiert Remorquage S.O.S

Le Groupe Intercar se porte acquéreur de l'entreprise Remorquage S.O.S. Environ 125 employés s'ajouteront à l'équipe d'Intercar qui en compte plus de 400.

Une transaction qui peut paraître audacieuse en pleine pandémie alors que les autobus d'Intercar sont stationnés depuis plusieurs mois, mais l'entreprise voulait diversifier ses activités depuis quelques années déjà.

Par ailleurs, une rencontre s'est tenue hier entre les entreprises de transports par autobus et le cabinet du ministre des Transports. Le gouvernement a annoncé cette semaine une aide supplémentaire de 10 M$ pour cette industrie.

«Il y a d'autres rencontres prévues cette semaine. C'est sûr que c'est de l'argent de plus, on est bien contents, mais les rencontres des prochains jours et prochaines semaines vont nous permettre d'en savoir plus là-dessus.» - Hugo Gilbert, président du Groupe Intercar