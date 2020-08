Intervention policière à Chicoutimi-Nord: l'homme a été intercepté

L'homme de 45 ans qui s'était enfermé chez lui hier à Chicoutimi-Nord s'est rendu aux policiers vers 17h30 hier soir, après plus de 5h de négociations.

Les policiers s'étaient déplacés à son domicile de la rue Pasteur Nord vers midi pour procéder à son arrestation en lien avec des histoires de menaces. Le poste de commandement avait été érigé dans le secteur.

De nombreux agents de la paix se sont joints à l'opération qui se voulaient délicate, puisque l'individu est connu des policiers souligne le porte-parole de la police de Saguenay Bruno Cormier.

«Ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à cet individu et chaque fois c'est compliqué, c'est ardu, donc on y va tranquillement, on veut qu'il n'arrive rien à nos membres, ni à cet individu».