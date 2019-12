Introductions par effraction et vols en plein jour à Chicoutimi

Deux introductions par effraction se sont produites en plein jour sur la rue des Roitelets à Chicoutimi. Les vols ont été perpétrés en matinée mardi.

Les malfaiteurs ont défoncé la porte des résidences qui ne sont pas très loin l'une de l'autre. Dans la première, ils sont repartis avec des bijoux et dans la deuxième avec des appareils électroniques.

Le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier précise que c'est la première fois que ceci survient dans ce quartier, toutefois, depuis environ deux mois, les policiers ont été appelés à se rendre à quelques reprises à Chicoutimi-Nord pour le même genre de situation, dans le secteur du boulevard deTadoussac.

« On peut parler de vague d'introductions par effraction dans le secteur nord, dans le quadrilatère des rues Saint-Émile, Boréale et Tadoussac. Ils brisent soit la porte, soit une fenêtre. Depuis environ deux mois, on a eu une quinzaine de vols dans des résidences. Dans la majorité des cas, on a volé des bijoux et des appareils électroniques. »