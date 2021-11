Jeune fille de Saint-Gédéon portée disparue

Une adolescente de 16 ans manque à l'appel à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean, et ses proches craignent pour sa sécurité.

La Sûreté du Québec lance donc un avis pour retrouver Zoé Lavoie-Lapointe. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau noir de marque Vans ainsi que des jeans, un chandail de couleur pêche et des chaussures Nike.

La jeune fille mesure 5 pieds 2 pouces et pèse 110 livres. Elle a les cheveux noirs et rouges et arbore un perçage au nez.

Si vous l'apercevez, appeler le 911.