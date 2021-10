Josée Néron ne sera plus présidente de Promotion Saguenay

Si elle est réélue mairesse le 7 novembre, Josée Néron ne reprendra pas la présidence de Promotion Saguenay, l'organisme qui travaille au développement économique de la ville. Un autre élu sera alors choisi.

Au cours du dernier mandat, Josée Néron a occupé le poste de présidente de Promotion Saguenay pendant un an. Elle l'a ensuite cédé à Michel Potvin, puis repris en novembre 2020 lorsque ce dernier a tourné le dos à l'Équipe du renouveau démocratique.

« J'ai repris la présidence parce que je ne voulais pas qu'il y ait de turbulence. Je ne voulais pas que Promotion Saguenay vive des problématiques et je connaissais les dossiers. C'est une question de répartition des tâches, comme mairesse, j'ai un horaire assez chargé. » - Josée Néron, mairesse sortante de Saguenay

Elle choisira l'élu qui a le plus de compétences pour occuper ce poste. La mairesse sortante ajoute que dans la moitié des villes du Québec, l'organisme de développement économique est intégré dans l'administration municipale et que ce sont aussi des élus qui le préside.

Josée Néron répond par ailleurs aux autres candidats à la mairie qui disent vouloir faire un ménage dans Promotion Saguenay que c'est déjà fait et que l'organisme performe depuis quatre ans.

Des projets sur la zone industrialo-portuaire de La Baie

Ayant convoqué les médias pour parler de développement économique, Josée Néron a confirmé que des entreprises lorgnent la zone industrialo-portuaire de La Baie et certains projets sont plutôt avancés. On pense à Métaux Black Rock, mais ce n'est pas la seule, ajoute celle qui souhaite être réélue le 7 novembre pour continuer à travailler ces dossiers.

« Il faut amener les services sur cette zone, l'eau, l'électricité et le gaz. Le gouvernement Legault a mis une condition et c'est qu'il faut avoir un joueur. D'après moi, on est vraiment pas loin de ça. »

Elle était accompagnée des candidats Benoit Tremblay, Julie Morin, Caroline Thériault et Marc Bouchard pour dévoiler les grands axes économiques du parti : créer un guichet unique pour les entrepreneurs afin d’accélérer leurs demandes formulées à la Ville, diversifier l'économie, retenir et attirer de la main-d'œuvre et défendre les emplois du secteur public et de la grande entreprise.