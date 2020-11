Jouets et jeux : Le Top 10 des tops 10 !

Le stress des achats des Fêtes commence déjà à vous assaillir et vous vous demandez ce que vous allez acheter à votre grande adolescente et à votre petit neveu? Une cinquantaine de détaillants de jouets québécois ont préparé un guide d'achats de cadeaux avec le Top 10 des tops 10.

Une fois de plus, des entrepreneurs du Québec se retroussent les manches pour se faire remarquer par les consommateurs. Ils vous présentent les 10 meilleurs jeux dans une dizaine de catégories, comme le bricolage, les sciences ou les jeux de société. Le site vous propose ensuite le détaillant local le plus près de chez vous pour vous le procurer.

Audrey Tremblay, la propriétaire des six boutiques Galeries du Jouet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, explique que le but est de concurrencer les grandes entreprises sur le web et de rediriger les clients vers des entreprises locales.

« On le sait que les gens cherchent beaucoup des tops 10 ou des listes de cadeaux lorsqu'ils font une recherche sur Google. Alors, le but est de se donner un poids contre les Amazon et Walmart de ce monde. »

On le sait déjà depuis longtemps, l'année 2020 ne ressemble à aucune autre année et le magasinage de cadeaux de Noël ne fait pas exception. Déjà, les gens affluent en boutique et en ligne pour gâter leur famille, remarque Audrey Tremblay.