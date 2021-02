Julie Dufour déposera sa candidature à la mairie de Saguenay

La conseillère municipale et présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, se porte candidate à la mairie de Saguenay en vue des élections en novembre prochain.

Elle affrontera ainsi la mairesse sortante Josée Néron et l'ex-député libéral dans Dubuc, Serge Simard.

À 40 ans, non seulement elle deviendra la plus jeune candidate à tenter sa chance pour la mairie, mais ce sera aussi la première fois que deux femmes s'affrontent pour ce poste.

Julie Dufour dit avoir réfléchi pendant plusieurs mois pour prendre sa décision.

«J'ai connu les deux administrations, l'administration Tremblay et Néron, ça fait maintenant 8 ans que je suis autour de la table, je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. À l'heure actuelle, on a une administration de transition et toute bonne transition a une fin».