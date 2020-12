Jupiter et Saturne se frôleront dans le ciel en fin de journée

Un rare phénomène se produira en fin de journée dans le ciel : Jupiter et Saturne seront si proches l'une de l'autre qu'elles se frôleront !

Depuis le début du mois de décembre, les deux astres se rapprochent, explique Claude Boivin, le directeur du Planétarium de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. Il ajoute que Jupiter prend un peu moins de 12 ans à faire un tour complet autour du soleil alors que pour Saturne c'est 30 ans. Tous les 20 ans, elles se retrouvent donc à un point rapproché. :

« En 2020, ce qui est rare c'est qu'elles soient aussi près l'une de l'autre dans le ciel. La dernière fois c'était en 1623 et le phénomène ne se reproduira probablement pas avant une centaine d'années pour qu'elles soient aussi près, mais tous les 20 ans, les deux planètes se rencontrent dans le ciel. »

Pour une observation optimale, prenez vos jumelles et regardez vers le sud-ouest entre 16h30 et 17h15 un peu au-dessus de l'horizon. Claude Boivin ajoute tout de même que le phénomène sera visible demain et après demain, même si les planètes auront déjà recommencé à s'éloigner.