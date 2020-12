L'ancien député Serge Simard se présentera à la mairie de Saguenay

L'ancien député libéral Serge Simard tentera sa chance pour devenir le maire de Saguenay aux élections de novembre 2021. Il devient le premier candidat à se présenter contre Josée Néron, l'actuelle mairesse qui a déjà annoncé qu'elle voulait obtenir un deuxième mandat.

La rumeur voulant que l'homme de 70 ans se présente aux élections municipales courait depuis quelques mois déjà. Celui qui a déjà été conseiller municipal puis président de l'arrondissement de La Baie entre 2001 et 2008 n'aime pas voir sa ville stagner. Il croit avoir ce qu'il faut pour donner un nouveau souffle économique à Saguenay. :

« Lorsqu'une ville ne se développe pas c'est comme un commerce. Si vous n'êtes pas en mesure d'augmenter votre clientèle, vos revenus stagnent et vous devez augmenter vos prix et vous devenez non compétitif. Il faut mettre tous nos efforts sur notre développement pour augmenter nos revenus et attirer du monde. »