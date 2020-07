L'arrivée de la bannière Normandin dans la région repoussée

L'arrivée des restaurants Normandin dans la région n'est pas pour tout de suite. La transaction qui doit faire passer les Coq Rôti de Chicoutimi et Roberval sous la bannière Normandin est repoussée à une date ultérieure en raison de la pandémie de Covid-19.

Le propriétaire, Jean-François Abraham nous confirme que la transaction est retardée et non annulée. Il explique que les propriétaires de la chaîne de restaurants en ont déjà plein les bras avec l'ouverture de leurs restaurants dans la situation actuelle et qu'ils préfèrent donc attendre avant de débuter les travaux de transformation.

Aussi, Jean-François Abraham a décidé de vendre le restaurant le Coq Roti d'Alma précisant qu'il est difficile d'opérer un restaurant dans la situation actuelle sans être présent sur les lieux.