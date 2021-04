L'autogare Racine au centre-ville de Chicoutimi sera rénovée

L'autogare Racine à Chicoutimi sera finalement rénovée et les travaux devraient débuter à l'été 2022. L'appel d'offres pour le projet évalué à 12,7 millions $ sera lancé d'ici quelques semaines.

Le conseil municipal laisse donc tomber le projet de construire un nouveau stationnement à étages sur la rue du Havre, une option évaluée à près de 30 millions de $, selon la mairesse Josée Néron. Cette idée faisait partie du plan présenté en début de mandat de la mairesse pour bâtir un amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi.

Le stationnement à étages date de 1967. Bien qu'il soit sécuritaire, des travaux doivent être faits d'ici trois ans, rappelle le président de l'arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay.

« C'est pour l'utilité, si on avait construit un nouvel autogare on aurait tout démoli et tout reconstruit et ça aurait été pas mal plus long. Là, pendant des rénovations, on va pouvoir s'en servir quand même. » - Michel Tremblay, président de l'arrondissement de Chicoutimi