L'école Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord hausse le ton envers les vapoteurs

L'école secondaire Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord durcit le ton envers les élèves qui fument la vapoteuse. Si un jeune est vu avec un appareil entre les murs de l'école ou sur le terrain de l'établissement, il lui sera confisqué et il sera retiré de ses cours.

La directrice de l'établissement, Mireille Boutin, a eu peur pour ses élèves l'année dernière alors que dix d'entre eux ont été transportés à l'urgence après avoir vapoté, et une trentaine d'autres sont repartis à la maison pour des nausées et maux de tête.

Elle ajoute que selon une étude effectuée entre 2013 et 2017, le tiers des jeunes de 4e et 5e secondaire vapotent.

« Parfois c'est la nicotine, mais parfois on ne connait pas les substances qui ont été inhalées. Ça peut alors être des pertes de conscience, des maux de tête, le coeur qui débat. » - Mireille Boutin, directrice de l'école Charles-Gravel

Le nouveau règlement sera appliqué de façon progressive et beaucoup de sensibilisation sera faite, souligne Mme Boutin, qui sait bien que plusieurs iront tout de même fumer en dehors du terrain de l'école.

« On n'ira pas fouiller dans les poches des élèves, mais on veut leur en parler. La consommation des vapoteuses est en croissance et touches les élèves de plus en plus tôt, même parfois au primaire. »

Nouveau règlement concernant le vapotage



En conformité avec la loi, la possession de tout matériel de vapotage (liquide, vapoteuse et autres) est interdite sur les terrains de l’école et dans l’école.



En conséquence, le matériel de vapotage sera saisi et remis à la direction d’unité et un parent devra le récupérer entre 15 h 30 et 16 h au secrétariat la journée même ou entre 8 h 15 et 16 h les jours suivants.

L’élève qui refuse de remettre le matériel confisqué est automatiquement retiré de ses cours jusqu’à son entière collaboration