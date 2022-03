L'entente de principe entre Saguenay et ses cols blancs entérinée

L'entente de principe intervenue entre la Ville de Saguenay et ses cols blancs a été entérinée à l'unanimité hier lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal.

Elle a par la suite été acceptée par le syndicat des travailleurs lors d'une assemblée générale. Par voie de communiqué, la mairesse de Saguenay Julie Dufour s'est dite heureuse de ce dénouement.

« On a une entente gagnant-gagnant qui reconnait le bon travail que nos cols blancs font pour la ville. »

Le contrat de travail d'une durée de 5 ans permettra notamment d'encadrer le télétravail et d'offrir des horaires plus flexibles. La convention collective des 700 employés cols blancs était échue depuis plus de deux ans.

Rappelons qu'en février dernier, un procureur avait été nommé par la Ville pour se joindre aux négociations dans le but de conclure une entente.