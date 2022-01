L'entreprise québécoise Qscale pourrait s'implanter au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait bien être l'hôte du troisième centre de traitement de données de l’entreprise québécoise Qscale. C'est que Saguenay, Alma et Saint-Félicien figurent parmi les 20 villes convoitées par l'entreprise pour développer la phase 3 de son projet, après Lévis et St-Bruno-de-Montarville, en banlieue de Montréal.

Parmi les critères que recherche l'entreprise, la région fait bonne figure.

« On cherche des endroits qui sont près des sources d'électricité et, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plusieurs barrages. Si vous regardez la liste des 20 villes qu'on cible, beaucoup sont situées à des endroits où il y a des pâtes et papiers ou des alumineries. Ce sont des industries qui sont très présentes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. » - Vincent Thibault, cofondateur de Qscale